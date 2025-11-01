شہر میں گرد کنٹرول اقدامات کے بغیر تعمیراتی سرگرمیاں
مین جی ٹی روڈ پر قائداعظم انٹرچینج کے قریب کاموں میں گہری کھدائیاں،حفاظتی باؤنڈریزلگانے کے انتظامات نہیں پراجیکٹ مینجمنٹ ٹیم حفاظتی رول آؤٹ کی نگرانی میں ناکام ، سموگ کنٹرول پالیسی اور سائٹ سیفٹی پلاننگ میں تضاد
لاہور (شیخ زین العابدین)لاہور میں جاری ترقیاتی منصوبوں کے دوران سموگ سیزن میں حفاظتی اقدامات نظرانداز کیے جانے لگے ہیں۔ مین جی ٹی روڈ پر واسا کے تحت لاہور ڈویلپمنٹ پروگرام فیز ٹو کے کاموں میں سنگین کوتاہیاں سامنے آئی ہیں۔گہری کھدائیاں، بھاری مشینری اور ڈسٹ کنٹرول کے بغیر تعمیراتی سرگرمیاں شہریوں کے لیے خطرہ بن گئیں۔سیکرٹری ہاؤسنگ نورالامین مینگل کی جاری کردہ حفاظتی ایس او پیز پر عملدرآمد نہ ہونا سوالیہ نشان بن گیا ہے ۔لاہور ڈویلپمنٹ پروگرام فیز ٹو کے تحت شہر کے واٹر سپلائی اور سیوریج سسٹم کو اپ گریڈ کرنے کا تعمیراتی مرحلہ جاری ہے -تاہم واسا کے ترقیاتی کاموں میں سموگ سیزن کے دوران قوانین شکنی کے انکشافات سامنے آئے ہیں۔مین جی ٹی روڈ پر قائداعظم انٹرچینج کے قریب ہونیوالے کاموں میں گہری کھدائیاں کی جا رہی ہیں مگر حفاظتی باؤنڈریز، وارننگ سائنز اور بیریئرز لگانے کے کوئی انتظامات موجود نہیں۔سیکرٹری ہاؤسنگ نورالامین مینگل کی جانب سے سموگ سیزن کیلئے جاری کردہ حفاظتی ایس او پیز کو عملی شکل نہیں دی گئی ۔ذرائع کے مطابق پراجیکٹ مینجمنٹ ٹیم حفاظتی رول آؤٹ کی نگرانی میں ناکام رہی ہے ،جبکہ سموگ کنٹرول پالیسی اور سائٹ سیفٹی پلاننگ کے درمیان واضح تضاد نظر آ رہا ہے ۔