شیخوپورہ میں متعدد وارداتیں
شیخوپورہ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)شیخوپورہ بھر میں وارداتیں جاری، شرقپور کے گاؤں منڈیانوالہ میں 10 ڈاکوئوں نے تین گھروں میں گھس کر اہلخانہ کو یرغمال بنا کر 9 تولے طلائی زیورات۔۔۔
15 لاکھ روپے مالیت کا جہیز کا سامان اور 2لاکھ روپے نقدی لوٹی اور فرار ہوگئے۔ ڈاکوؤں نے پہلے ارشاد علی کا گھر لوٹا پھر مزید دو گھروں کو نشانہ بنایا۔فیروز وٹواں میں نوید سے موٹرسائیکل چھین لی۔ سٹی مریدکے میں خاتون نازو سے 1لاکھ 50ہزار روپے ،افیروز والہ اور رحمان گارڈن کے قریب بھی شہریوں سے نقدی، فونز چھن گئے۔