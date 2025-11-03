صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گرجا گھروں میں دعائیہ پروگرام ،سخت سکیورٹی اقدامات

  • لاہور
گرجا گھروں میں دعائیہ پروگرام ،سخت سکیورٹی اقدامات

لاہور(کرائم رپورٹر)آئی جی پولیس ڈاکٹر عثمان انور کی ہدایت پر صوبہ بھر کے گرجا گھروں میں دعائیہ پروگرامز کے دوران پولیس نے ہائی الرٹ رہ کر سکیورٹی فرائض انجام دیئے۔

تفصیلات کے مطابق آئی جی نے آر پی اوز اور ڈی پی اوز کو گرجا گھروں کی سکیورٹی بڑھانے کے احکامات جاری کیے ۔ لاہور پولیس نے شہر بھر کے گرجا گھروں میں سخت سکیورٹی انتظامات کیے ۔ 2344پولیس افسرو اہلکار وں نے فرائض انجام دیئے۔ ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران نے سینٹ انتھونی چرچ، میری چرچ انارکلی، کیتھیڈرل چرچ و دیگر گرجا گھروں کا دورہ کیا اورسکیورٹی کا جائزہ لیا۔

