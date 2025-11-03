صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گرین ٹاؤن :قتل کاڈراپ سین، بیوی اور آشنا ملوث

  • لاہور
گرین ٹاؤن :قتل کاڈراپ سین، بیوی اور آشنا ملوث

ملزمہ قیصرہ کااعتراف جرم ، آشنا رضوان بھی گرفتار،شادی کرناچاہتے تھے

لاہور(کرائم رپورٹر )گرین ٹاؤن کے علاقے میں شہری آصف کے قتل کے کیس میں اہم پیشرفت سامنے آ گئی ۔ بیوی نے آشنا کیساتھ ملکر خاوند کو قتل کیا ۔ذرائع کے مطابق ملزمہ قیصرہ نے اپنے آشنا رضوان شاہ کیساتھ ملکر قتل کی منصوبہ بندی کی۔ ملزم رضوان شاہ مقتول کے پاس کام کرتا تھا۔ ملزم نے آصف کو اسکے کارخانے میں قتل کیا اورلاش موٹر سائیکل پر رکھ کر پتوکی کے قریب نہر میں پھینکی۔ مقتول کی بیوی رضوان سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ آصف کے اغوا کا مقدمہ اسکی بیوی نے ہی 23 اکتوبر کو درج کروایا تھا۔ملزمہ پولیس کے سامنے خاوند کے اغوا کا ڈرامہ کرتی رہی ۔لاش ملنے پرپولیس نے شک پر قیصرہکو حراست میں لیا تو ملزمہ نے آشنا کیساتھ ملکر خاوند کے قتل کا اعتراف کر لیا۔پولیس نے آشنا رضوان کو بھی حراست میں لے لیا۔ مزید تفتیش جاری ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

وزیر دفاع نے کینٹ ہاؤسنگ سیالکوٹ میں پیڈل کورٹ کا افتتاح کر دیا

کمشنر گوجرانوالہ سے تائیکوانڈو ایسوسی ایشن کے عہدیدار وں کی ملاقات

شہر اقبال کے گلی محلے کچر ا کنڈی میں تبدیل، شہری پر یشان

ملک تشدد، احتجاج کا متحمل نہیں ہوسکتا:سپیکر پنجاب اسمبلی

گیپکو نے سیلاب سے متاثرہ 4 اضلاع میں بجلی کی سپلائی بحال کردی

گجرات:عطائیوں کیخلاف کارروائی ، کلینک و میڈیکل سٹور سیل

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایک منفرد کتب خانہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
پنجابی ہوائی کمپنی ؟
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Welldone blue, yellow wins …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری اور بڑھتا قرض
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
راستہ بھٹکانے والے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
داعی کی ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر