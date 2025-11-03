صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • لاہور
مدرسہ تحفیظ القرآن بند روڈ میں عظمت قرآن اجتماع

لاہور(سیاسی نمائندہ)مدرسہ تحفیظ القرآن بند روڈ لاہور میں قاری عبدالسلام کی زیرصدارت عظمت قرآن اجتماع ہوا۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مبلغ مولانا عبدالنعیم، قاری اکمل الحسن، مولانا عمران نقشبندی، قاری شفیق الرحمن سمیت اہل علاقہ نے شرکت کی۔

مولانا عبدالنعیم نے خطاب کرتے کہا تعلیمی اداروں میں قادیانیوں کو پروموٹ کرنے والے پروگرام نظریہ اسلام سے متصادم ہیں، تاریخ گواہ ہے جب بھی کسی نے قادیانیوں کو پروموٹ کرنے کوشش کی وہ ہمیشہ سوا ہوا۔کامیابی قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے میں ہے ، قرآن کی تعلیم و تعلم کا سلسلہ دارین کی سعادت کا باعث ہے۔

