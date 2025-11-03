سابق آئی جی عامر ذولفقار کے والدکے ایصال ثواب کیلئے قل خوانی
لاہور(کرائم رپورٹر)سابق آئی جی پنجاب عامر ذولفقار کے والد کے ایصال ثواب کیلئے ڈیفنس فیز ون کی مسجد اللہ اکبر میں قل خوانی ہوئی۔
چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان ،ایڈیشنل آئی جی سلطان چودھری،سابق آئی جی شوکت جاوید،آر پی او پی شیخوپورہ اطہر اسماعیل،ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ ملک لیاقت ،ایڈیشنل آئی جی انسپکشن اینڈ ڈسپلن محمد عمران، ایڈ یشنل آئی جی سائوتھ پنجاب کامران خاں ،ڈی آئی جی آپریشنز لاہور فیصل کامران ،سی پی او گوجرانوالہ رانا ایاز سلیم،ڈی آئی جی ایس پی یو غازی صلاح الدین،ڈی پی او جہلم طارق عزیز ،ایس پی سرفراز ورک ،سینئر اداکار سہیل احمد، رہنما مسلم لیگ مصدق ملک ، ایم پی اے غزالی بٹ ،ڈی جی ریسکیو 1122 رضوان نصیر ،سابق پرنسپل سیکرٹری عامر جان ،ڈی آئی جی گوہر نفیس بھٹہ ودیگر شخصیات نے شرکت کی۔