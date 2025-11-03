صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تمام فلورملز کو سرکاری گندم فراہمی کو یقینی بنایا جائے :ریفارمز کمیٹی

  • لاہور
لاہور(سپیشل رپورٹر)پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن ریفارمز کمیٹی کے چیئرمین ملک طاہر حنیف اور سینئر وائس چیئرمین خواجہ حبیب الرحمن نے کہا ہے کہ۔۔۔

 وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے فی من گندم کے ایشو ریٹ کی قیمت 3 ہزار مقرر کرنے کے فیصلے کو سراہتے ہیں،اس فیصلے سے ایک لاکھ سے زائد بیروزگار خاندانوں کو روزگار ملے گا۔ وہ اجلاس سے خطاب کر رہے تھے ۔ اجلاس میں مطالبہ کیا گیا کہ ڈیپارٹمنٹ، انتظامی یا کسی اور وجہ سے بند پنجاب کی تمام ملز کو سرکاری گندم کی فوری فراہمی کو یقینی بنایا جائے تاکہ مارکیٹ میں شارٹیج کی صورتحال پیدا نہ ہو۔

