مسلم سٹوڈنٹس لیگ پر مال روڈ پرانسدادِسموگ آگاہی واک

  • لاہور
مسلم سٹوڈنٹس لیگ پر مال روڈ پرانسدادِسموگ آگاہی واک

لاہور (سیاسی نمائندہ)ماحولیاتی آلودگی اور سموگ کے بڑھتے خطرات پرمسلم سٹوڈنٹس لیگ کے زیرِ اہتمام پنجاب اسمبلی سے گورنر ہاؤس تک سموگ آگاہی واک کی گئی۔

سکول، کالج اور یونیورسٹیز کے طلبا نے بھرپور شرکت کی اورماسک پہن کر فضائی آلودگی کے اثرات سے بچاؤ کا عملی مظاہرہ بھی کیا۔اس موقع پر ایم ایس ایل کے صدر انس محصی نے کہا کہ لاہور میں حکومت کی زیر نگرانی شجرکاری مہم شروع کی جائے ، درختوں کی کٹائی پر جرمانے اور دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں و انڈسٹریز کیخلاف فوری آپریشن کیا جائے۔

