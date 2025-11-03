صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • لاہور
673کلو مضرصحت گوشت تلف‘ 3 میٹ شاپس سیل

فوڈ سیفٹی ٹیموں کی ٹھوکر کے علاقے میں کارروائی ، بدبودار گوشت برآمد

لاہور (آن لائن)پنجاب فوڈ اتھارٹی نے مضر صحت گوشت فروخت کرنیوالی میٹ شاپس کیخلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے 673کلو مضر صحت گوشت تلف کر دیا۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید کی ہدایت پر فوڈ سیفٹی ٹیموں نے ٹھوکر کے علاقے میں کارروائی کی، 3میٹ شاپس کو سیل کیا گیا اور تین مقدمات درج کروادیئے گئے ۔چیکنگ کے دوران ٹیموں کو میٹ شاپس میں صفائی کے ناقص انتظامات، ٹوٹے ہوئے فرش، کھلی نالیاں پائی گئیں اور فریزروں سے ایکسپائر شدہ بدبودار گوشت برآمد ہوا۔ دکانوں پر لازمی ریکارڈ، ملازمین کے میڈیکل اور ٹریننگ سرٹیفکیٹس بھی موجود نہیں تھے ۔ڈی جی فوڈ اتھارٹی نے کہا ہے کہ عوام کی صحت سے کھیلنے والوں کیخلاف کارروائیاں بلا امتیاز جاری رکھی جائیں گی۔ ناقص گوشت کا استعمال انسانی صحت کیلئے نہایت نقصان دہ ہے اور پیٹ و انتڑیوں کے امراض کا باعث بن سکتا ہے ۔ 

