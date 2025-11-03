صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انسدادِسموگ:ٹریفک پولیس کی خصوصی ٹیمیں تعینات

  • لاہور
انسدادِسموگ:ٹریفک پولیس کی خصوصی ٹیمیں تعینات

بغیر فٹنس سر ٹیفکیٹ گاڑیوں کا لاہور میں داخلہ مکمل طور پر ممنوع قرار

لاہور(کرائم رپورٹر)سی ٹی او لاہور ڈاکٹر اطہر وحید کی ہدایت پر ٹریفک پولیس سموگ کے تدارک کیلئے سرگرم ہے ،شہر کے داخلی و خارجی راستوں پر خصوصی ٹیمیں تعینات کر دی گئیں ،بغیر فٹنس سر ٹیفکیٹ گاڑیوں کا لاہور میں داخلہ مکمل طور پر ممنوع قرار دیا گیا ہے ۔سی ٹی او کاکہناہے کہ صاف ہوا میں سانس لینا ہر شہری کا بنیادی حق ہے اسی مقصد کے تحت ٹریفک پولیس لاہور نے اکتوبر 2024 کے مقابلے میں اکتوبر 2025میں انسدادِ سموگ کارروائیاں کئی گنا تیز کر دی ہیں۔رواں سال اکتوبر میں بغیر فٹنس سرٹیفکیٹ 24ہزار 591 گاڑیوں، دھواں چھوڑتی 17ہزار گاڑیوں اور ریت و مٹی کو بغیر ڈھانپے آنے والی تقریباً 8ہزار ٹرالیوں کیخلاف کارروائی کی گئی۔ یہ تعداد گزشتہ سال کے مقابلے میں چار گنا زیادہ ہے۔

 

