تحریک منہاج القرآن کی سی ای سی کااصلاحِ معاشرہ پر اجلاس
نئی نسل ذمہ داریاں نبھائے ،جلد نئی یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھا جائیگا:حسن محی الدین
لاہور(سیاسی نمائندہ)تحریک منہاج القرآن کی سنٹرل ایگزیکٹو کونسل کا اجلاس مرکزی سیکرٹریٹ میں ہوا ۔ صدارت چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر حسن محی الدین قادری نے کی۔ اجلاس میں تمام شعبہ جات کے سربراہان،نائب ناظمین اعلیٰ اور ایگزیکٹو کونسل کے ممبران نے شرکت کی۔ناظم اعلیٰ خرم نواز گنڈاپور نے اجلاس کے ایجنڈے پر بریفنگ دی۔نائب ناظم اعلیٰ کوآرڈینیشن انجینئر رفیق نجم نے مراکز علم کے منصوبے پر بریفنگ دی۔
پروفیسر ڈاکٹر حسن محی الدین قادری نے خطاب میں کہا اصلاحِ معاشرہ کیلئے تعلیمی، فکری، تربیتی اور دعوتی سطح پر جدوجہد بروئے کار لانا ہر کلمہ گو مسلمان پر واجب ہے ۔ تحریکِ منہاج القرآن خدمتِ دین، خدمتِ انسانیت اور مصطفوی معاشرہ کی تشکیل کے خواب کو شرمندۂ تعبیر کرنے کے مشن پر کاربند ہے ۔اس وقت ہزاروں طلبہ تعلیمی اداروں میں زیرِ تعلیم ہیں اور الحمد للہ منہاج القرآن کے تعلیمی انسٹیٹیوشنز کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے ۔ بہت جلد ایک اور چارٹرڈ یونیورسٹی کا سنگِ بنیاد رکھا جائے گا جبکہ الاعظمیہ انسٹیٹیوٹ کا تعمیراتی منصوبہ تکمیل کے آخری مرحلے میں ہے ۔اجلاس میں آئندہ کے اہداف طے کئے گئے ۔