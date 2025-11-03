صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تحریک منہاج القرآن کی سی ای سی کااصلاحِ معاشرہ پر اجلاس

  • لاہور
نئی نسل ذمہ داریاں نبھائے ،جلد نئی یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھا جائیگا:حسن محی الدین

لاہور(سیاسی نمائندہ)تحریک منہاج القرآن کی سنٹرل ایگزیکٹو کونسل کا اجلاس مرکزی سیکرٹریٹ میں ہوا ۔ صدارت چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر حسن محی الدین قادری نے کی۔ اجلاس میں تمام شعبہ جات کے سربراہان،نائب ناظمین اعلیٰ اور ایگزیکٹو کونسل کے ممبران نے شرکت کی۔ناظم اعلیٰ خرم نواز گنڈاپور نے اجلاس کے ایجنڈے پر بریفنگ دی۔نائب ناظم اعلیٰ کوآرڈینیشن انجینئر رفیق نجم نے مراکز علم کے منصوبے پر بریفنگ دی۔

پروفیسر ڈاکٹر حسن محی الدین قادری نے خطاب میں کہا اصلاحِ معاشرہ کیلئے تعلیمی، فکری، تربیتی اور دعوتی سطح پر جدوجہد بروئے کار لانا ہر کلمہ گو مسلمان پر واجب ہے ۔ تحریکِ منہاج القرآن خدمتِ دین، خدمتِ انسانیت اور مصطفوی معاشرہ کی تشکیل کے خواب کو شرمندۂ تعبیر کرنے کے مشن پر کاربند ہے ۔اس وقت ہزاروں طلبہ تعلیمی اداروں میں زیرِ تعلیم ہیں اور الحمد للہ منہاج القرآن کے تعلیمی انسٹیٹیوشنز کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے ۔ بہت جلد ایک اور چارٹرڈ یونیورسٹی کا سنگِ بنیاد رکھا جائے گا جبکہ الاعظمیہ انسٹیٹیوٹ کا تعمیراتی منصوبہ تکمیل کے آخری مرحلے میں ہے ۔اجلاس میں آئندہ کے اہداف طے کئے گئے ۔

مزید پڑہیئے

