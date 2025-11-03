جامعہ نعیمیہ میں سیرت النبی ؐپرکوئزمقابلہ، انعامات تقسیم
طلبہ خود کو شدت پسندانہ نظریات سے دورکھیں:علامہ راغب نعیمی
لاہور(سیاسی نمائندہ)دارالعلوم جامعہ نعیمیہ لاہور میں سیرت النبی ؐپرکوئز مقابلے کا انعقاد کیا گیا ۔مختلف درجات کے طلبانے شرکت کی۔ مقابلے کا مقصد طلبہ میں سیرتِ رسول ؐکے مطالعے کا شوق پیدا کرنا اور دینی شعور کو فروغ دینا تھا۔شرکانے نبی کریمؐ کی حیاتِ مبارکہ، اخلاق، معاملات، غزوات سے متعلق سوالات کے جوابات دیئے ۔کوئز مقابلے میں ممتاز طلبہ کو انعامات اور تعریفی اسناد سے نوازا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ناظم اعلیٰ جامعہ نعیمیہ علامہ ڈاکٹرراغب نعیمی نے کہاکہ طلبہ خود کو شدت پسندانہ نظریات سے دورکھیں۔
نوجوان نسل کو سیرتِ طیبہ سے روشناس کرانا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے ۔ جامعہ نعیمیہ دینی و عصری تعلیم کے ساتھ سیرت النبیؐ کے فروغ کے لیے ہر ممکن کردار ادا کرتا رہے گا۔سیرت النبی ہر دور کے انسان کے لیے نجات کا راستہ ہے ، ہمیں اسے اپنے نصاب، کردار اور سماجی رویوں کا حصہ بنانا ہوگا۔ نوجوان نسل کو شدت پسندی، انتہا پسندی اور گمراہ کن نظریات سے بچانے کیلئے علما کا کردار نہایت اہم ہے ۔ کچھ عناصر نوجوانوں کے جذبات کو استعمال کر کے انہیں نفرت، انتشار اور شدت کی طرف مائل کر رہے ہیں جو ناصرف اسلامی تعلیمات کیخلاف ہے بلکہ ملک کے امن و استحکام کے لیے بھی خطرناک ہے ۔ علما مساجد، مدارس اور دروس کے ذریعے نوجوانوں کو اعتدال، رواداری، حب الوطنی اور علم کے راستے پر چلنے کی تلقین کریں۔