بیرونی محاذ پر دوستوں کیساتھ کھڑا ہونا چاہئے : چودھری سرور

  • لاہور
بیرونی محاذ پر دوستوں کیساتھ کھڑا ہونا چاہئے : چودھری سرور

لاہور(نامہ نگار خصوصی)سابق گورنر پنجاب چودھری سرور نے کہا ہے کہ سیاسی محاذ پر معاملات کو پوائنٹ آف نو ریٹرن کا نقصان ہمیشہ سیاست کو ہوتا ہے۔۔۔

 لہذا تمام اہل سیاست ایک دوسرے کو دیوارسے لگانے کی کوشش ترک کرکے سیاسی طرز عمل اختیار کریں اسی میں جمہوریت اور سیاست کی بقا کا راز مضمر ہے۔ وہ دنیا نیوز سے خصوصی بات چیت کر رہے تھے۔ چودھری سرور نے امریکا اور بھارت کے دفاعی معاہدہ کی ٹائمنگ کو اہم قرار دیتے کہا کہ کوئی اپنے فطری اتحادی کو نہیں چھوڑتا امریکا کی خطہ میں ترجیح بھارت ہے اور ہمارا اصل اتحادی چین ہے جس سے ہماری دوستی آزمودہ ہے ،ہمیں ٹرمپ کے بیانات پر اتنا ہی جشن منانا چاہئے جو چین کو ناگوار نہ گزرے۔ ہمیں بیرونی محاذ پر دوستوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہئے اور یہ نہیں بھولنا چاہئے کہ ٹرمپ، مودی اور نیتن یاہو ایک ہیں۔

