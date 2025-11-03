ضیا الدین انصاری کی بطور امیر حلف برداری تقریب
لاہور(سیاسی نمائندہ،این این آئی)لٹن روڈ پر مودودی انسٹیٹیوٹ لاہور میں جماعت اسلامی لاہور کے امیر کی حلف برداری تقریب ہوئی۔
ضیاالدین انصاری ایڈووکیٹ نے دوسری مرتبہ امیر جماعت اسلامی لاہور کے طور پر حلف اٹھایا۔ تقریب میں مرکزی، صوبائی اور ضلعی قائدین سمیت کارکنان کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ضیا الدین انصاری کو یکم نومبر 2025سے 31اکتوبر 2028تک کیلئے امیر جماعت اسلامی لاہور مقرر کیا گیا۔ انکی نامزدگی امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمٰن نے دستورِ جماعت اسلامی ،جماعتی مصالح اور حلقہ لاہور کے ارکان کی آرا کی روشنی میں کی۔ ضیاالدین انصاری نے خطاب میں کہا وہ جماعت اسلامی لاہور کی ذمہ داری کو مزید جوش و جذبے ، اخلاص اور احسن انداز میں ادا کرینگے۔