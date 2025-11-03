صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صوبائی وزیر بلال یاسین کا حلقے کا دورہ،ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھا

  • لاہور
صوبائی وزیر بلال یاسین کا حلقے کا دورہ،ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھا

لاہور(این این آئی)وزیر ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈویلپمنٹ بلال یاسین نے حلقے کے کا دورہ کیا۔ بلال یاسین نے حلقہ کی متعدد گلیوں میں ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد بھی رکھا۔

اس موقع پر انکاکہناتھاکہ ہر طرف ترقیاتی کاموں کے جال بچھائے جارہے ہیں، وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ہر شعبہ زندگی سے وابستہ افراد کیلئے تاریخی ریلیف پیکیج دیا، صوبے کے 1لاکھ سے زائد مستحق اور غریب خاندانوں کیلئے ابتک 21ارب کے بلاسود قرضے دیئے جا چکے ہیں، امن و امان، صحت، تعلیم، ای بس سسٹم اور بہترین صفائی سب آپکے سامنے ہیں، اجتماعی شادیاں، ہمت کارڈ، نئے پارکس، سڑکیں اور خوبصورت شہر کیا تبدیلی والوں کو نظر نہیں آرہے ؟۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

میپکو:سہولتوں اور شکایات کے فوری ازالے کیلئے جدید نظام فعال

ویمن یونیورسٹی میں’’تشدد پسندی کے سدِباب‘‘ پر آگاہی لیکچر

حکومت زرعی شعبے کے فروغ کیلئے مخلص نہیں، کسان اتحاد

ویمن یونیورسٹی میں دو روزہ عالمی سیرت النبیؐ کانفرنس شروع

گند م کی پیداوار بڑھانے کے لیے سیمینار کا انعقاد

مچھروں کی بھرمار، ملیریا و ڈینگی کے خطرات بڑھ گئے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایک منفرد کتب خانہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
پنجابی ہوائی کمپنی ؟
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Welldone blue, yellow wins …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری اور بڑھتا قرض
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
راستہ بھٹکانے والے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
داعی کی ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر