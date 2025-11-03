صوبائی وزیر بلال یاسین کا حلقے کا دورہ،ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھا
لاہور(این این آئی)وزیر ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈویلپمنٹ بلال یاسین نے حلقے کے کا دورہ کیا۔ بلال یاسین نے حلقہ کی متعدد گلیوں میں ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد بھی رکھا۔
اس موقع پر انکاکہناتھاکہ ہر طرف ترقیاتی کاموں کے جال بچھائے جارہے ہیں، وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ہر شعبہ زندگی سے وابستہ افراد کیلئے تاریخی ریلیف پیکیج دیا، صوبے کے 1لاکھ سے زائد مستحق اور غریب خاندانوں کیلئے ابتک 21ارب کے بلاسود قرضے دیئے جا چکے ہیں، امن و امان، صحت، تعلیم، ای بس سسٹم اور بہترین صفائی سب آپکے سامنے ہیں، اجتماعی شادیاں، ہمت کارڈ، نئے پارکس، سڑکیں اور خوبصورت شہر کیا تبدیلی والوں کو نظر نہیں آرہے ؟۔