صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی ٹی آئی حکومت نے سب تباہ ہم نے ملک بچایا، رانا تنویر

  • لاہور
پی ٹی آئی حکومت نے سب تباہ ہم نے ملک بچایا، رانا تنویر

نارنگ منڈی(نمائندہ دنیا)سابق ممبرضلع کونسل شیخوپورہ سردار نعیم رضامان، سردار علیم رضامان کی جانب سے وفاقی وزیرغذائی تحفظ راناتنویرحسین، رانااحمدعتیق انور اورچودھری حسان ریاض کے اعزاز میں پرتکلف ظہرانہ دیاگیا۔

اس موقع پر راناتنویرحسین نے کہا پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو سب کچھ تباہ کردیاگیا،شہباز شریف کی حکومت میں ہم نے دن رات ایک کرکے ملک کو گرے لسٹ سے نکالا، یہ ہماری بڑی کامیابی ہے ، پی ٹی آئی کی گندگی دورکرنے کیلئے مجبوراً آئی ایم ایف پروگرام میں شامل ہوناپڑاجس سے پریشانی اٹھائی لیکن اب حالات کافی بہتر ہوچکے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

بوگس کریک ڈاؤن ، سموگ میں خطر ناک حد تک اضافہ

حفاظتی ٹیکوں کی مہم بچوں کو خسرہ اور روبیلا سے محفوظ رکھنے کیلئے اہم :ڈاکٹر محمد رفیق

ڈاکٹر فیصل مسعود ٹیچنگ ہسپتال میں ادویات کی قلت ختم

ترقی وخوشحالی پاکستا نی قو م کا مقدرہے ،شازیہ بانو

مال بردار گاڑیوں پر اوور لوڈنگ ،سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار

عبدالرحمن الیون نے حمز ہ الیون کو شکست دے کر کرکٹ میچ جیت لیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایک منفرد کتب خانہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
پنجابی ہوائی کمپنی ؟
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Welldone blue, yellow wins …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری اور بڑھتا قرض
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
راستہ بھٹکانے والے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
داعی کی ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر