پی ٹی آئی حکومت نے سب تباہ ہم نے ملک بچایا، رانا تنویر
نارنگ منڈی(نمائندہ دنیا)سابق ممبرضلع کونسل شیخوپورہ سردار نعیم رضامان، سردار علیم رضامان کی جانب سے وفاقی وزیرغذائی تحفظ راناتنویرحسین، رانااحمدعتیق انور اورچودھری حسان ریاض کے اعزاز میں پرتکلف ظہرانہ دیاگیا۔
اس موقع پر راناتنویرحسین نے کہا پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو سب کچھ تباہ کردیاگیا،شہباز شریف کی حکومت میں ہم نے دن رات ایک کرکے ملک کو گرے لسٹ سے نکالا، یہ ہماری بڑی کامیابی ہے ، پی ٹی آئی کی گندگی دورکرنے کیلئے مجبوراً آئی ایم ایف پروگرام میں شامل ہوناپڑاجس سے پریشانی اٹھائی لیکن اب حالات کافی بہتر ہوچکے ہیں۔