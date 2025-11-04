ہیڈ کانسٹیبل دل کا دورہ پڑنے سے جاں بحق
لاہور(کرائم رپورٹر)تھانہ کوٹ لکھپت میں تعینات ہیڈ کانسٹیبل دل کا دورہ پڑنے سے جاں بحق ،پولیس نے لاش قانونی کارروائی کے بعد لواحقین کے حوالے کر دی ۔گرین ٹاؤن کے 57سالہ نذیر کو دل میں تکلیف پرجناح ہسپتال لایا گیا جہاں ڈاکٹرزنے اسکی موت کی تصدیق کر دی۔
تھانہ کوٹ لکھپت میں تعینات ہیڈ کانسٹیبل دل کا دورہ پڑنے سے جاں بحق ،پولیس نے لاش قانونی کارروائی کے بعد لواحقین کے حوالے کر دی ۔گرین ٹاؤن کے 57سالہ نذیر کو دل میں تکلیف پرجناح ہسپتال لایا گیا جہاں ڈاکٹرزنے اسکی موت کی تصدیق کر دی۔