بواوآرکا قابضین کیخلاف درخواستیں لینے کا مراسلہ جاری
ڈسپیوٹ ریزولیوشن کمیٹی ، ٹربیونل فیصلے کرینگے ،سٹے آرڈر جاری نہیں ہوگا
لاہور (عمران اکبر)بورڈ آف ریونیو پنجاب نے قابضین کیخلاف فوری درخواستیں لینے کا مراسلہ جاری کر دیا، کمشنرز اور ڈی سی اوز کو ہدایات جاری، اراضی معاملات پر فیصلوں کیلئے ڈسپیوٹ ریزولیوشن کمیٹی اور ٹربیونل بنایا جائیگا۔ریزولیوشن کمیٹی کا سربراہ ڈی سی اور ڈی پی او، اے سی، ڈی ایس پی ممبر ہونگے ۔ ٹربیونل کا سربراہ لاہور ہائیکورٹ یا ڈسٹرکٹ کورٹ کا جج ہو گا جسے چیف جسٹس لاہور ہائیکورٹ نامزد کرے گا۔ ڈسپیوٹ ریزولیوشن کمیٹی 90دن میں فیصلہ کریگی۔ ٹربیونل کے پاس بھی فیصلے کیلئے 90روز ہونگے جسکے فیصلے کیخلاف کیس سننے کا اختیار ہائیکورٹ کے دورکنی بینچ کے پاس ہو گا۔ قبضہ کیسز پر کوئی عدالت سٹے آرڈر جاری نہیں کر سکے گی۔ٹربیونل متعلقہ ایس ایچ او کو قبضہ واگزار کرانے کا پابند کرے گا۔ کیس میں فریقین ذاتی حیثیت میں پیش ہونگے۔بہنوں کو حق کیلئے فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ اہم ہو گا۔