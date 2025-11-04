صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

9اہم سڑکوں کو ماڈل بنانے کا منصوبہ برسوں بعدبھی ادھورا

  • لاہور
انسدادِسموگ ،آلودگی اقدامات نہ ہوسکے ، تجاوزات، پارکنگ مسائل برقرار

لاہور (شیخ زین العابدین)سموگ اور فضائی آلودگی سے نجات کیلئے لاہور کی 9مرکزی شاہراہوں کو ماڈل روڈز بنانے کا منصوبہ برسوں بعد بھی ادھورا، اقدامات فائلوں تک محدودجبکہ شہر کی فضا پہلے سے زیادہ آلودہ ہو چکی ہے ۔ذرائع کے مطابق ایل ڈی اے نے اس منصوبے کے دوران پانچ سو سے زائد املاک کو سربمہر کرکے املاک مالکان سے بیانِ حلفی لیا تھاکہ وہ عمارتوں کو قوانین کے مطابق ڈھالیں گے مگر ڈیڈ لائن ختم ہونے کے باوجود بیشتر عمارتوں میں ترمیم نہ کی گئی۔ایل ڈی اے نے ماڈل روڈز سے تجاوزات خاتمے اور لین مارکنگ کا عمل بند کر دیا ، رہائشی پلاٹوں پر کمرشل سرگرمیوں کو بھی نہ روکا جا سکا۔9اہم شاہراہوں پر املاک منظور شدہ پلان کے مطابق تعمیر نہ ہو سکیں،پارکنگ انتظامات بھی نہ ہوسکے ۔ 9ماڈل روڈ زمین بلیوارڈ قبال ٹاؤن، جی ون جوہر ٹاؤن روڈ ، ایم ایم عالم روڈ مصطفی ٹاؤن مین روڈ، جوبلی ٹاؤن مین روڈ، ایل ڈی اے ایونیو ون مین روڈ، شادمان مین روڈ، گارڈن ٹاؤن مین روڈ، فیصل ٹاؤن مین بلیوارڈ تا کھوکھر چوک اور ٹاؤن شپ مین روڈ ہمدرد چوک بے ضابطگیوں پر آج خود آلودگی کی علامت بن چکی ہیں۔

 

