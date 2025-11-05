صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب یونیورسٹی کی ٹیم کی لاہور سائنس میلہ میں شرکت

  • لاہور
لاہور(خبر نگار)پنجاب یونیورسٹی انسٹیٹیوٹ آف میٹالرجی اینڈ مٹیریلز انجینئرنگ، فیکلٹی آف کیمیکل اینڈ مٹیریلز کی ٹیم نے لاہور سائنس میلہ 2025ء میں سرپرائزیم کے تحت منعقدہ ‘کیم سٹوڈیو’میں شرکت کی۔۔۔

اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر عمیق فاروق کی سرپرستی میں ٹیم نے 26سے زائد انٹرایکٹو مظاہرے پیش کیے جن میں کیمسٹری، مٹیریلز سائنس اور انجینئرنگ کی حیرت انگیز ایجادات کو اجاگر کیا گیا۔جس کامقصدطلبا میں تجسس پیدا کرنے ، سائنسی سوچ کوفروغ دینے اور عملی تجربات کے ذریعے کلاس روم کی تعلیم کوعملی تربیت فراہم کرنا تھا۔ اس موقع پر سائنس دانوں، طلبہ، اساتذہ سمیت مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے سائنسی دنیا کے کمالات کو دریافت اور سراہا۔

 

