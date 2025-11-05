سکولوں اور مدرسوں کے طلبا و طالبات کے مابین تقریری مقابلے
لاہور (آن لائن) ادارئہ نظریئہ پاکستان کے زیر اہتمام جاری‘‘ تقریبات یوم اقبال’’ کے سلسلے میں ایوان کارکنان تحریک پاکستان،لاہور میں سکولوں اور مدرسوں کے طلبا و طالبات کے مابین تقریری مقابلہ بعنوان ‘‘ دنیا کے بت کدوں میں وہ پہلا گھر خداکا، ہم اس کے پاسباں ہیں۔۔۔
وہ پاسباں ہمارا’’ منعقد ہوا۔ اس مقابلے میں طلباوطالبات کی کثیر تعداد نے حصہ لیا۔ منصفین کے فرائض پروفیسر زاہد جاوید شیخ’ پروفیسر لطیف نظامی اور پروفیسر سید عابد حسین شاہ نے انجام دیے ۔پروگرام کی صدارت بیگم خالدہ جمیل نے کی جبکہ مہمان خاص محمد عباس لاڑ تھے ۔