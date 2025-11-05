صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کرنٹ لگنے سے واپڈا اہلکار جاں بحق

  • لاہور
لاہور (کرائم رپورٹر)نین سکھ چوک میں افسوسنا ک واقعہ پیش آیا جہاں بجلی کے کھمبے پر کام کرتے ہوئے واپڈا کا اہلکار کرنٹ لگنے سے جاں بحق ہوگیا۔جاں بحق ہونیوالے شخص کی شناخت 40سالہ ریاض عمر کے نام سے ہوئی ہے‘جو واپڈا میں ملازمت کرتا تھا۔ ۔۔۔

ریاض عمر بجلی کے کھمبے پر فنی کام میں مصروف تھا کہ اچانک کرنٹ لگنے سے بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ریسکیو اہلکاروں نے لاش کو ضروری کارروائی کے بعد قریبی ہسپتال منتقل کر دیا۔پولیس نے واقعہ کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے تاکہ حادثے کی وجوہات معلوم کی جا سکیں۔

 

