راشن کارڈز کی پرنٹنگ اور تقسیم میں مزید بہتری کی ہدایت

  • لاہور
لاہور ( خبر نگار)محنت کشوں کیلئے راشن کارڈز کی تقسیم اور پرنٹنگ کے عمل کی مانیٹرنگ جاری ہے ۔ اس سلسلے میں صوبائی وزیر لیبر و افرادی قوت منشاء اللہ بٹ کی زیر صدارت ایک اہم اجلاس سوشل سکیورٹی ہیڈ آفس میں منعقد ہوا۔۔۔۔

 اجلاس کے دوران بینک آف پنجاب کے نمائندگان کی جانب سے راشن کارڈز کی پرنٹنگ، تقسیم اور ترسیل کے تمام مراحل پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔صوبائی وزیر منشاء اللہ بٹ نے ہدایت کی کہ راشن کارڈز کی پرنٹنگ اور تقسیم کے عمل میں مزید بہتری اور تیزی لائی جائے ۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب کی خصوصی ہدایت پر راشن کارڈز کی تقسیم کے عمل کو تیز ترین بنایا جا رہا ہے۔منشاء اللہ بٹ نے کہا کہ راشن کارڈ ہر محنت کش کے لیے وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کا قیمتی تحفہ ہے ۔ انہوں نے کہا کہ راشن کارڈز کی شفاف تقسیم، پرنٹنگ اور بروقت ترسیل کو یقینی بنایا جا رہا ہے ۔پنجاب سوشل سکیورٹی ہیڈ آفس میں راشن کارڈ سیل قائم کردیا۔

 

