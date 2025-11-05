پچھلے سال کی نسبت اشتہاریوں کی گرفتاریوں میں 20فیصد اضافہ
لاہور(کرائم رپورٹر)پچھلے سال کی نسبت کیٹیگری اے اشتہاریوں کی گرفتاریوں میں 20 فیصد اضافہ ،2024میں کیٹیگری اے کی 2253 گرفتاریاں، رواں سال 2723گرفت میں آنے مجموعی طور پر21ہزار931اشتہاری و عدالتی مفروران گرفتار کئے گئے جبکہ مقدمات میں نامزد۔۔۔
، تھانوں میں پیش نہ ہونے والے 10ہزار 355 ملزمان گرفتار گئے ،کارروائیوں کے دوران 5694 عادی مجرمان کو بھی حوالات پہنچایا گیا اور 5ہزار 882عدالتی مفروران کو بھی قانون کی گرفت میں لایا گیا، اس کے علاوہ خفیہ اطلاعات پر دیگر اضلاع سے 404خطرناک اشتہاری گرفتار کیے گئے ۔