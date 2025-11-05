فری وائی فائی سروس کا دائرہ کار بڑھا دیا گیا
لاہور (آن لائن) وزیراعلیٰ پنجاب کے \"ڈیجیٹل پنجاب\" وژن کے تحت پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی نے سی ایم فری وائی فائی سروس کا دائرہ کار مزید بڑھا دیا۔ تفصیلات کے مطابق پنجاب بھر میں 1283فری وائی فائی سپاٹس کو مکمل طور پر فعال کر دیا ہے ۔۔۔
۔ سیف سٹی نے لاہور میں 470مقامات پر فری وائی فائی سروس فراہم کر دی ہے جبکہ پنجاب کے 24اضلاع میں 1283مقامات پر مفت وائی فائی سروس فراہم کی جا رہی ہے جس سے روزانہ تقریباً 7 ٹی بی ڈیٹا استعمال ہو رہا ہے اور 7 لاکھ سے زائد صارفین اس سروس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اب تک 76.76ملین سے زائد صارفین نے 1378 ٹی بی ڈیٹا استعمال کیا ہے ۔