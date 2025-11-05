صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قصور :سرچ آپریشنز، جرائم میں ملوث 6ملزم گرفتار

  • لاہور
قصور :سرچ آپریشنز، جرائم میں ملوث 6ملزم گرفتار

3سے 1کلو آئس ہیروئن ،20لٹر شراب، 2ملزموںسے پسٹل برآمد

قصور(نمائندہ دنیا) ڈی پی اوقصور محمدعیسیٰ خاں کی ہدایت پر سرچ آپریشن کے دوران مختلف جرائم میں ملوث 6 ملزمان گرفتار کرلئے گئے ، تین منشیات فروشوں کے قبضہ سے 1 کلو گرام سے زائد آئس ہیروئن اور 50 لیٹر دیسی شراب جبکہ دو ملزموں سے 2 پسٹل بھی برآمدکرلئے گئے ۔ تفصیل کے مطابق ڈی ایس پی سٹی سرکل سیف اﷲ بھٹی کی سربراہی میں ایس ایچ او پولیس تھانہ بی ڈویژن قصور محمداسلم بھٹی پرمشمل ٹیموں نے سرچ آپریشن کے دوران 14 گھروں کو چیک کیا۔ 29 افراد سے پوچھ گچھ کی گئی۔ سرچ آپریشن کے دوران مختلف جرائم میں ملوث چھ ملزموں کو گرفتار کیا گیا۔ تین بدنام زمانہ منشیات فروشوں کے قبضہ سے 1 کلو گرام سے زائد آئس ہیروئن، 50 لیٹر دیسی شراب جبکہ دو ملزموں کے قبضہ سے دو پسٹل برآمد کیے گئے ۔ سنگین جرائم میں ملوث دو خطرناک مجرم اشتہاری بھی گرفتار کرلیے گئے ۔ تمام ملزمان کے خلاف پولیس نے الگ الگ مقدمات درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔پولیس کے مطابق سرچ آپریشن کا مقصد سنگین جرائم میں ملوث ملزموں کی گرفتاری اور امن وامان کے قیام کو یقینی بنانا ہے ۔ جرائم پیشہ عناصر کے خاتمہ کیلئے محکمہ پرعزم ہے ، جرم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے گا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

سموگ: سرگودھا میں صورتحال تشویشناک قرار : دھواں چھورتی گاڑیوں کیخلاف کارروائی کا حکم

پلس پروجیکٹ منصوبہ کو مزید سپیڈ اپ کیا جائے، اسد مگسی

سالانہ ترقیاتی پروگرام:سکول ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ کا اجلاس

گرلز سکول کے باہر آوارہ لڑکوں کے خلاف کارروائی کا حکم

ڈیٹا فیسٹ 2025 کے سلسلہ میں آگاہی واک ،شہریوں کی بھرپور شرکت

اینٹوں کے بھٹوں کی اچانک انسپکشن، 50 ہزار جرمانہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
چودھراہٹ میں کمی کہ مزید ترمیم کی ضرورت
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
NFC vs PFC
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ایسٹ انڈیا کمپنی او ر مرہٹہ مزاحمت … (2)
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ظہران ممدانی جیتے گا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
ثبوت بول پڑے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دین و دنیا میں توازن
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر