اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کا حل اولین ترجیح :شرینہ جونیجو
ڈسٹرکٹ اوورسیز پاکستانی کمیٹی کا اجلاس ، اوورسیز کی شکایات پر احکامات
قصور(نمائندہ دنیا) ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو قصور شرینہ جونیجو کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ اوورسیز پاکستانی کمیٹی کا اجلاس گزشتہ روز ڈی سی کمیٹی روم میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں متعلقہ اداروں کے افسروں نے شرکت کی۔ اجلاس میں اوورسیز پاکستانیوں کے زیر التواء کیسز اور اب تک کی کارکردگی کے حوالے سے تفصیلاً بریفنگ دی گئی۔ بیرون ممالک مقیم افراد کی طرف سے مختلف شکایات کی سماعت کی اور ان پر مناسب احکامات جاری کئے ،اجلاس میں اوور سیز پاکستانیوں کی طرف سے دی گئی 15درخواستوں کی سماعت ہوئی جن میں3درخواستیں نمٹا کر باقی 12درخواستیں مزید کارروائی کیلئے متعلقہ محکمہ جات کو بھیج کر اُنہیں رپورٹ کرنے کی ہدایت جاری کی گئیں۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ دیار غیر میں بسنے والے پاکستانیوں کے مسائل کا حل پنجاب حکومت کی اولین ترجیح ہے ۔ اوورسیز پاکستانیوں کا کوئی کیس التواء میں نہ رکھا جائے اور کیسز بارے پیش رفت کے سلسلے میں درخواست گزاروں کو مسلسل آگاہ رکھا جائے ۔ حکومت بیرون ملک کام کرنیوالے پاکستانیوں کی جائیداد اور سرمائے کی ضامن اور محافظ ہے۔