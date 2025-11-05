اکتوبر :ریسکیو 1122 نے 4524 متاثرین کو ریسکیو کیا
ٹریفک قوانین پر عمل سے سڑک حادثات سے بچا جا سکتا،ایمرجنسی آفیسر
قصور(نمائندہ دنیا)اکتوبر کے مہینے میں ریسکیو 1122 نے 4524 ایمرجنسی متاثرین کو ریسکیو کیا۔ تفصیلات کے مطابق ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ریسکیو 1122 قصور ڈاکٹر نیئر عالم خان کی زیر صدارت ماہانہ جائزہ اجلاس منعقد کیا گیاجس میں قصور، پتوکی، کوٹ رادھاکشن، چونیاں، پھول نگر، مصطفی آباد، الہ آباد اور کھڈیاں سے ریسکیو انچارجز نے شرکت کی۔ اجلاس میں گزشتہ ماہ اکتوبر کے دوران ریسکیو سروس کی کارگردگی کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کے اختتام پر گزشتہ ماہ کی کارگردگی رپورٹ جاری کرتے ہوئے کنٹرول روم انچارج روح الامین نے بتایا کہ ریسکیو 1122 قصور نے اکتوبر کے مہینے میں 4262 ریسکیو آپریشنز سرانجام دئیے ۔ ان آپریشنز میں 4524 ایمرجنسی متاثرین کو ریسکیوکیا گیا 2803 افراد کو طبی امداد فراہم کرتے ہوئے ہسپتال منتقل کیا گیا، 1417 کو موقع پر طبی امداد فراہم کی گئی جبکہ 110 افراد مختلف حادثات میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ۔ قصور میں آگ لگنے کے 48 واقعات رپورٹ ہوئے جن میں بروقت اور جدید طرز پر فائر فائٹنگ کرتے ہوئے حادثات کو سانحات بننے سے بچایا گیا۔ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر نیئر عالم خان نے کہاکہ ٹریفک قوانین پر عمل اور تیز رفتاری سے گریز کرتے ہوئے سڑک حادثات سے بچا جا سکتا ہے ۔