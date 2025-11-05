صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قصور:وارداتیں ،لاکھوں روپے ، زیورات ، چھن گئے

  • لاہور
قصور:وارداتیں ،لاکھوں روپے ، زیورات ، چھن گئے

یٰسین کے گھر سے 12 ہزار، اسلم سے 37ہزار نقدی لوٹی، کئی موٹرسائیکل چوری

قصور(نمائندہ دنیا)قصور میں ڈکیتی، راہزنی اور چوری کی متعدد وارداتوں میں ڈاکوؤں نے لاکھوں روپے نقدی ،موبائل فون، طلائی زیورات اور موٹر سائیکلیں چھین لیں۔ تفصیلات کے مطابق پولیس تھانہ الہ آباد کے علاقہ بھاگیوال نمبر 1 ،کھوئی والا چوک چونیاں کے رہائشی ہارون ولد محمدیٰسین کے گھر آنے والے ڈاکوؤں نے گن پوائنٹ پر 12 ہزار 700 روپے نقدی چھین لی۔ پولیس تھانہ سرائے مغل کے علاقہ بلوکی کے قریب سے ڈاکوؤں نے ججا کلاں کیرہائشی محمدرفیق ولد محمداسلم جٹ سے موبائل فون اور 37 ہزار روپے نقدی چھین لی۔ پولیس تھانہ سرائے مغل کے علاقہ ہلہ کے قریب سے ڈاکوؤں نے ڈاکخانہ خاص چک نمبر 2/1 اے ایل تحصیل رینالہ خورد ضلع اوکاڑہ کے رہائشی نثار احمد ولد اکبر راجپوت سے موبائل فون اور 10 ہزار روپے نقدی چھین لی۔ پولیس تھانہ صدر قصور کے علاقہ دولے والا کے قریب سے ڈاکوؤں نے نوری والا قصور کے رہائشی محمد منیر ولد محمدامین سے 50 ہزار روپے نقدی چھین لی۔ پولیس تھانہ کوٹ رادھاکشن کے علاقہ ہندال پھٹیاں والی نہر کے قریب سے ڈاکوؤں نے پیمار اوتاڑ کے رہائشی طلحہ نثار ولد نثار احمد سے 20 ہزار روپے نقدی چھینی۔ عرفان ،محمدگلفام ،تھانہ سٹی پتوکی سے منڈیانوالہ کے رہائشی غلام بابر، محمداشرف ،محمد ناظم ، محمد طفیل ،وقاص ،محمد اکبر، عباس علی کی موٹرسائیکلیں چوری کرکے لے گئے ۔

 

