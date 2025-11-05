شعبہ ماحولیات اورروڈا کی سموگ خاتمہ بارے واک
لاہور( سٹاف رپورٹر سے )راوی شہر میں فضائی آلودگی کیخلاف آگاہی اور اقدام کے حوالے سے روڈا کے زیر انتظام انسداد سموگ واک کا اہتمام، ادارہ تحفظ ماحولیات پنجاب کے تعاون سے ہونیوالی اس واک میں انڈسٹریل ایسوسی ایشن کے نمائندوں نے بھی شرکت کی۔تفصیلات کے مطابق وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ویژن آلودگی سے پاک پنجاب کو اجاگر کرنے کیلئے شعبہ ماحولیات راوی اربن ڈیویلپمنٹ اتھارٹی کی طرف سے سموگ خاتمہ بارے خصوصی واک کرائی گئی جس کی قیادت ڈپٹی ڈائریکٹرز نادیہ طاہر اور علی اعجازادارہ تحفظ ماحولیات نے کی جبکہ حسنین احمد اے ڈی اور دیگر عملہ بھی سموگ گنزکیساتھ شریک ہوئے ۔واک میں شرکا نے ماحولیات کے تحفظ بارے بینرز اورپلے کارڈ اٹھار کھے تھے جس میں آلودگی سے پاک پنجاب کے نعرے درج تھے ۔