ایکسل لوڈ مینجمنٹ پالیسی پر مکمل عمل درآمد نہ ہو سکا

  • لاہور
شاہراہوں پر ایکسل لوڈ چیکنگ کیلئے تجویز کردہ چیک پوسٹیں قائم نہ ہوئیں

لاہور (سٹاف رپورٹر سے ) ایکسل لوڈ مینجمنٹ پالیسی پر مکمل طور پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ذرائع کے مطابق صوبہ بھر میں محکمہ ٹرانسپورٹ پنجاب، کمیونی کیشن اینڈ ورکس ڈیپارٹمنٹ اور ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے افسران پر مشتمل کمیٹیاں تاحال تشکیل نہیں دی جا سکیں۔اسی طرح شاہراہو ں پر ایکسل لوڈ چیکنگ کیلئے تجویز کردہ چیک پوسٹوں کا قیام بھی عمل میں نہیں لایا گیا۔پالیسی کے تحت مختلف اقسام کی گاڑیوں کیلئے وزن کی واضح حد مقرر کی گئی تھی۔دو ایکسل والی گاڑیاں17.5ٹن، تین ایکسل والی 27.5ٹن،تین ایکسل سنگل 29.5 ٹن، چار ایکسل ٹینٹم 39.5ٹن اور چار ایکسل سنگل 41.5ٹن وزن تک محدود ہیں۔اسی طرح پانچ ایکسل والی گاڑیوں کیلئے 48.5سے 49.5 ٹن،جبکہ چھ ایکسل والی گاڑیوں کیلئے زیادہ سے زیادہ وزن 61.5ٹن تک مقرر کیا گیا تھا ۔ پالیسی کے تحت وزن کی یہ حد سڑکوں کے تحفظ اور ان کی پائیداری کو یقینی بنانے کیلئے طے کی گئی تھی،تاہم متعلقہ اداروں کی عدم توجہی کے باعث نئی بننے والی سڑکیں بھی تیزی سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہیں۔ اگر ایکسل لوڈ مینجمنٹ پر سختی سے عملدرآمد نہ کیا گیاتو اربوں روپے کے ترقیاتی منصوبے چند سالوں میں برباد ہو سکتے ہیں۔

 

