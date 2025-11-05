پرائمری ہیلتھ کیئر کو آؤٹ سورس کرنیکا80فیصدکام مکمل
مستقل ملازمین کو ملنے والی مراعات عارضی بھرتی ملازمین کو نہیں ملیں گی
لاہور(سجاد کاظمی سے ) محکمہ صحت کا پنجاب اسمبلی سے ڈاکٹرز کی لوکم(عارضی) بھرتی کا بل پاس کروانا تدریسی ہسپتالوں کو آؤٹ سورس کرنے کی طرف پہلا قدم ہے جس سے ریگولر جاب، پنشن ،ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن اور ہسپتالوں میں لیڈر شپ خاتمہ ہوگا،اس سے قبل محکمہ پرائمری ہیلتھ کیئر کو آوٹ سورس کرنے کا سلسلہ جاری ہے جو تقریباً 80فیصد تک مکمل ہوچکا ہے ۔تفصیلات کے مطابق پنجاب حکومت نے عارضی بنیادوں پر طبی ماہرین بھرتی کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس کے مطابق پنجاب لوکم ہائرنگ ایکٹ 2025 پنجاب اسمبلی سے منظور کروا لیا گیا ہے ۔بل کے تحت لوکم پالیسی کمیٹی بنائی جائے گی۔جس کی نمائندگی صوبائی وزیر سپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر چئیرپرسن، سیکرٹری سپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر وائس چئیر پرسن، 3 فیلڈ کے ماہرین و ہیومن رسورس لوکم پالیسی کمیٹی کے ممبر ہونگے ۔اشتہارات میں بھرتی کا تمام تر طریقہ کار واضح کیا جائے گا اوربل میں یہ بھی دو شامل ہے کہ عارضی بنیادوں پر بھرتی ہونے والے مستقل نوکری کی استدعا نہیں کر سکیں گے ۔محکمہ صحت کے مستقل ملازمین کو ملنے والی مراعات عارضی بھرتی ہونے والوں کو فراہم نہیں کی جائیں گی،عارضی بھرتیوں کی مدت بڑھانے یا ختم کرنے کا اختیار پالیسی کمیٹی کے پاس ہی ہوگا،بل کا مقصد شعبہ صحت میں عملے کی کمی پوری کرنا ہے ۔اس بل کے پاس ہونے سے محکمہ پرائمری ہیلتھ کیئر آؤٹ سورس ہونے کی طرف گامزن ہے اور تقریباً بی ایچ یو ، آر ایچ سی وغیرہ کو 80فیصد تک آؤٹ سورس کردیا گیا ہے ۔