صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جوڈیشل ٹاور کی ترجیحی بنیادوں پر تعمیر کے اقدامات کا حکم

  • لاہور
جوڈیشل ٹاور کی ترجیحی بنیادوں پر تعمیر کے اقدامات کا حکم

چیف جسٹس عالیہ نیلم کی ایکس کیڈر کورٹس کے ججز کی جلد تعیناتی کی ہدایت

لاہور (کورٹ رپورٹر)چیف جسٹس لاہور ہائیکورٹ جسٹس عالیہ نیلم نے چیف سیکرٹری پنجاب کو لاہور میں جوڈیشل ٹاور کی ترجیحی بنیادوں پر تعمیر کے اقدامات کا حکم دیدیا ۔چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان کی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم سے ملاقات کی ملاقات میں فنانس سیکرٹری مجاہد شیر دل اور دیگر افسران بھی موجود تھے ،ملاقات میں لاہور میں جوڈیشل ٹاور کی تعمیر سمیت دیگر امور پر گفتگو ہوئی چیف جسٹس مس عالیہ نیلم نے چیف سیکرٹری پنجاب کو لاہور میں جوڈیشل ٹاور کی ترجیحی بنیادوں پر تعمیر کے اقدامات کا حکم دیدیا ، چیف جسٹس عالیہ نیلم کی عدلیہ کے مالیاتی امور بھی جلد نمٹانے کے احکامات جاری کیے ، چیف جسٹس کی چیف سیکرٹری کو ایکس کیڈر کورٹس کے ججز کی جلد تعیناتی کی ہدایت کی ، چیف سیکرٹری نے چیف جسٹس کو عدلیہ کے فنانس امور پر کیے گئے اقدامات سے متعلق آگاہ کیا ، چیف سیکرٹری پنجاب کی حکومت کی جانب سے عدالتی اداروں کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کروادی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

سموگ: سرگودھا میں صورتحال تشویشناک قرار : دھواں چھورتی گاڑیوں کیخلاف کارروائی کا حکم

پلس پروجیکٹ منصوبہ کو مزید سپیڈ اپ کیا جائے، اسد مگسی

سالانہ ترقیاتی پروگرام:سکول ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ کا اجلاس

گرلز سکول کے باہر آوارہ لڑکوں کے خلاف کارروائی کا حکم

ڈیٹا فیسٹ 2025 کے سلسلہ میں آگاہی واک ،شہریوں کی بھرپور شرکت

اینٹوں کے بھٹوں کی اچانک انسپکشن، 50 ہزار جرمانہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
چودھراہٹ میں کمی کہ مزید ترمیم کی ضرورت
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
NFC vs PFC
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ایسٹ انڈیا کمپنی او ر مرہٹہ مزاحمت … (2)
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ظہران ممدانی جیتے گا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
ثبوت بول پڑے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دین و دنیا میں توازن
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر