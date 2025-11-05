جوڈیشل ٹاور کی ترجیحی بنیادوں پر تعمیر کے اقدامات کا حکم
چیف جسٹس عالیہ نیلم کی ایکس کیڈر کورٹس کے ججز کی جلد تعیناتی کی ہدایت
لاہور (کورٹ رپورٹر)چیف جسٹس لاہور ہائیکورٹ جسٹس عالیہ نیلم نے چیف سیکرٹری پنجاب کو لاہور میں جوڈیشل ٹاور کی ترجیحی بنیادوں پر تعمیر کے اقدامات کا حکم دیدیا ۔چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان کی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم سے ملاقات کی ملاقات میں فنانس سیکرٹری مجاہد شیر دل اور دیگر افسران بھی موجود تھے ،ملاقات میں لاہور میں جوڈیشل ٹاور کی تعمیر سمیت دیگر امور پر گفتگو ہوئی چیف جسٹس مس عالیہ نیلم نے چیف سیکرٹری پنجاب کو لاہور میں جوڈیشل ٹاور کی ترجیحی بنیادوں پر تعمیر کے اقدامات کا حکم دیدیا ، چیف جسٹس عالیہ نیلم کی عدلیہ کے مالیاتی امور بھی جلد نمٹانے کے احکامات جاری کیے ، چیف جسٹس کی چیف سیکرٹری کو ایکس کیڈر کورٹس کے ججز کی جلد تعیناتی کی ہدایت کی ، چیف سیکرٹری نے چیف جسٹس کو عدلیہ کے فنانس امور پر کیے گئے اقدامات سے متعلق آگاہ کیا ، چیف سیکرٹری پنجاب کی حکومت کی جانب سے عدالتی اداروں کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کروادی ۔