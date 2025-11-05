صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

2حادثات میں پولیس اہلکار،6خواتین زخمی

  • لاہور
لاہور(کرائم رپورٹر) شاہدرہ فلائی اوور پر پولیس اہلکار رکشہ ڈرائیور کو بچاتے ہوئے ٹرک تلے کچلا گیا جسے تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔۔۔

، ترجمان کے مطابق شاہدرہ فلائی اوور پر ٹرک کی چڑھائی پر بریک فیل گئی ،اس دوران ناکہ پر کھڑے کانسٹیبل حامد نے ٹرک کو واپس پیچھے کھڑے رکشہ کی طرف آتے دیکھا تو رکشہ ڈرائیور کو پیچھے کیا لیکن ٹرک اس پر چڑھ گیا ،حادثے میں رکشہ والا محفوظ رہا لیکن کانسٹیبل کی دونوں ٹانگیں کچلی گئیں ۔ادھر تھانہ نشتر کالونی کے علاقے میں پیش آنے والے ٹریفک حادثے میں فیکٹری ملازمین کو لے جانے والی ایک بس نے رکشہ کو ٹکر مار دی، جس کے نتیجے میں 6 خواتین شدید زخمی ہو گئیں۔

 

 

