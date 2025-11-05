صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایف آئی اے کے جعلی اہلکار بن کر شہریوں کولوٹنے والے 2ملزم گرفتار

  • لاہور
ایف آئی اے کے جعلی اہلکار بن کر شہریوں کولوٹنے والے 2ملزم گرفتار

لاہور(اپنے کامرس رپورٹر سے ) ایف آئی اے کے جعلی اہلکار بن کر شہریوں سے فراڈ کرنے والے نوسر بازوں کا منظم گینگ بے نقاب،ایف آئی اے کے جعلی اہلکار بن کر شہریوں سے فراڈ کرنے والے منظم گینگ کے کارندے گرفتار ۔۔۔

،کارروائی ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل لاہور کی جانب سے کی گئی ،گرفتار ملزمان کی شناخت عمر طارق اور فہد عرفان کے نام سے ہوئی ہے ،گرفتار ملزمان خود کو ایف آئی اے کے ملازمین ظاہر کر کے سرکاری دفاتر سے رقوم بٹورتے تھے ،ملزمان کو چھاپہ مار کارروائی میں کمپلیکس علامہ اقبال ٹاؤن لاہور کے قریب سے گرفتار کیا گیا،ملزمان کے قبضے سے درخواست گزار سے بٹورے گئے 10 ہزار پاکستانی روپے برآمد ،گرفتار نوسربازوں سے ڈیجیٹل شواہد بھی برآمد کر لئے گئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

سموگ: سرگودھا میں صورتحال تشویشناک قرار : دھواں چھورتی گاڑیوں کیخلاف کارروائی کا حکم

پلس پروجیکٹ منصوبہ کو مزید سپیڈ اپ کیا جائے، اسد مگسی

سالانہ ترقیاتی پروگرام:سکول ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ کا اجلاس

گرلز سکول کے باہر آوارہ لڑکوں کے خلاف کارروائی کا حکم

ڈیٹا فیسٹ 2025 کے سلسلہ میں آگاہی واک ،شہریوں کی بھرپور شرکت

اینٹوں کے بھٹوں کی اچانک انسپکشن، 50 ہزار جرمانہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
چودھراہٹ میں کمی کہ مزید ترمیم کی ضرورت
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
NFC vs PFC
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ایسٹ انڈیا کمپنی او ر مرہٹہ مزاحمت … (2)
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ظہران ممدانی جیتے گا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
ثبوت بول پڑے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دین و دنیا میں توازن
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر