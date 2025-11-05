صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غالب مارکیٹ کے ہوٹل میں اجتماعی زیادتی

  • لاہور
غالب مارکیٹ کے ہوٹل میں اجتماعی زیادتی

لاہور(کرائم رپورٹر) غالب مارکیٹ کے ہوٹل میں اجتماعی زیادتی کا واقعہ پیش آیا۔ تین ملزمان نے خاتون کو نشہ آور چیز کھلا کر زیادتی کا نشانہ بنایا۔ قصور کی خاتون کی مدعیت میں تھانہ غالب مارکیٹ میں مقدمہ درج کیا گیا۔۔۔

مقدمہ میں عبدالناصر، محمد خان اور زاہد شاہ کو نامزد کیا گیا۔ متاثرہ خاتون کا سابقہ شوہر ناصر اسی ہوٹل میں ملازم ہے ۔ سابقہ شوہر کے کزن امتیاز نے بہانے سے ہوٹل بلایا۔متاثرہ خاتون کے مطابق نشہ آور لسی پلا کر زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ پولیس کے مطابق خاتون کا میڈیکل کروایا جا رہا ہے ، تینوں نامزد ملزمان گرفتار ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

مہنگی اشیا بیچنے پر 3دکاندار گرفتار، 3لاکھ سے زائد جرمانے

فضائی آلودگی کے خاتمے،ماحولیاتی تحفظ کیلئے کوشاں،رندھاوا

پاک سعودیہ ٹرانسپورٹ کے شعبوں میں تعاون پر اتفاق

اسلام آباد میں کاروبار کرنا دن بدن مشکل ہوتا جارہا، تاجر

ماہ اکتوبر، 178کلو مضر صحت گوشت تلف، 51ریسٹورنٹس سیل

ایس ایس پی آپریشزکی کھلی کچہری

آج کے کالمز

ایاز امیر
چودھراہٹ میں کمی کہ مزید ترمیم کی ضرورت
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
NFC vs PFC
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ایسٹ انڈیا کمپنی او ر مرہٹہ مزاحمت … (2)
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ظہران ممدانی جیتے گا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
ثبوت بول پڑے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دین و دنیا میں توازن
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر