غالب مارکیٹ کے ہوٹل میں اجتماعی زیادتی
لاہور(کرائم رپورٹر) غالب مارکیٹ کے ہوٹل میں اجتماعی زیادتی کا واقعہ پیش آیا۔ تین ملزمان نے خاتون کو نشہ آور چیز کھلا کر زیادتی کا نشانہ بنایا۔ قصور کی خاتون کی مدعیت میں تھانہ غالب مارکیٹ میں مقدمہ درج کیا گیا۔۔۔
مقدمہ میں عبدالناصر، محمد خان اور زاہد شاہ کو نامزد کیا گیا۔ متاثرہ خاتون کا سابقہ شوہر ناصر اسی ہوٹل میں ملازم ہے ۔ سابقہ شوہر کے کزن امتیاز نے بہانے سے ہوٹل بلایا۔متاثرہ خاتون کے مطابق نشہ آور لسی پلا کر زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ پولیس کے مطابق خاتون کا میڈیکل کروایا جا رہا ہے ، تینوں نامزد ملزمان گرفتار ہیں۔