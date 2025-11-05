صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی پی ایس سی :مختلف محکموں کے تحریری نتائج کا اعلان

  • لاہور
ڈائریکٹر کنٹریکٹ (ورکس) کی 2اسامیوں کیلئے 10امیدوارکامیاب

لاہور(خبر نگار)پنجاب پبلک سروس کمیشن نے محکمہ ، ماحولیاتی تحفظ ریونیو ڈیپارٹمنٹ، محکمہ مواصلات و تعمیرات، پنجاب رنگ روڈ اتھارٹی اور ہاؤسنگ اربن ڈیویلپمنٹ اینڈ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ سمیت 8مختلف محکموں کے تحریری نتائج کا اعلان کر دیا ہے ۔ تفصیلات کے مطابق ریونیو ڈیپارٹمنٹ (ڈپٹی کمشنر / ڈسٹرکٹ کلیکٹر آفس راجن پورمیں جونیئر کلرک کی 4کیلئے 5امیدوار تحریری، انگریزی ٹائپنگ اور پروفیشنسی ٹیسٹ میں کامیاب قرار پائے ہیں۔ پنجاب رنگ روڈ اتھارٹی (محکمہ مواصلات و تعمیرات) میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر انجینئرنگ کی6اسامیوں کیلئے 27 امیدوا ر تحریری امتحان میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اسی اتھارٹی میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر کنٹریکٹ (سروسز) کی 2اسامیوں کیلئے 11امیدوار تحریری امتحان میں کامیاب قرار پائے ۔ اسی طرح اسسٹنٹ ڈائریکٹر کنٹریکٹ (ورکس) کی 2 اسامیوں کیلئے 10امیدواروں نے تحریری امتحان پاس کیا۔ پنجاب رنگ روڈ اتھارٹی ہی میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر پلاننگ اینڈ ڈیزائن کی 2اسامیوں کیلئے 11امیدوار تحریری امتحان میں کامیاب قرار پائے ۔ محکمہ اینویئرنمنٹ پروٹیکشن اینڈ کلائمیٹ چینج ڈیپارٹمنٹ میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی ایک اسامی کیلئے 5امیدوار تحریری امتحان میں کامیاب قرار دیئے گئے ۔ 

 

