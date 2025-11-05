صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حقیقی ترقی صرف اور صرف اسلامی نظام کے نفاذ سے ممکن :جماعت اسلامی

  • لاہور
لاہور (آن لائن) امیر جماعت اسلامی لاہور جنوبی عبدالرشید مرزا نے کہا ہے کہ پاکستان کی حقیقی ترقی اور خوشحالی صرف اور صرف اسلامی نظام کے نفاذ سے ممکن ہے۔۔۔

جب تک ملک میں عدل و انصاف پر مبنی اسلامی نظام نہیں آتا، تب تک معاشی بدحالی، بیروزگاری اور کرپشن کا خاتمہ ممکن نہیں۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے اجتماع عام کی تیاریوں کے حوالے سے گجو متہ تا اچھرہ تک نکالے جانے والے بدل دو نظام کو روڈ کارواں کے موقع پر میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ 

 

