امیر الدین میڈیکل کالج میں پہلی ’’چراغِ راہ کانفرنس‘‘ کا انعقاد
لاہور(اپنے سٹاف رپورٹر سے )امیر الدین میڈیکل کالج کے زیرِ اہتمام پہلی ’’چراغِ راہ کانفرنس’’کا انعقاد کیا گیا، جس کا مرکزی موضوع ’’عمل سے زندگی بنتی ہے‘‘ رکھا گیا۔۔۔
اس موقع پر پرنسپل پی جی ایم آئی پروفیسر ڈاکٹر فاروق افضل نے کہا کہ کانفرنس کا مقصد نوجوان ڈاکٹروں اور طلبہ میں علم کیساتھ عمل اور خدمت خلق کا جذبہ بیدار کرنا ہے ۔تقریب کے مہمان خصوصی سابق پرنسپل فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر عبدالمجید تھے جبکہ میزبانی کے فرائض پروفیسر ڈاکٹر فاروق افضل نے سر انجام دئیے ۔ کانفرنس کی چیف آرگنائزر پروفیسر آمنہ احسن چیمہ نے اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالی۔