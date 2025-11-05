سیکرٹریٹ کے باہر ملازمین کے حقوق کیلئے احتجاجی دھرنا
مزدور دشمن فیصلے پر فوری نظر ثانی کی جائے :ملی لیبر فیڈریشن کے عہدیداران
لاہور (خبر نگار ) ایپکا پنجاب اور پاکستان ملی لیبر فیڈریشن کے زیر اہتمام صوبائی سیکرٹریٹ کے باہر ملازمین کے حقوق کے تحفظ کیلئے احتجاجی دھرنا دیا گیا۔ دھرنے میں سرکاری و نیم سرکاری اداروں کے ملازمین، مزدور تنظیموں کے نمائندگان اور لیبر رہنماؤں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ احتجاجی دھرنے سے پاکستان ملی لیبر فیڈریشن کے صدر رانا جبران، جنرل سیکرٹری محبوب عالم، ایپکا پنجاب کے صدر خالد جاوید سنگیڑا، لاہور ڈویژن کے صدر مختار گجر سمیت دیگر لیبر رہنماؤں نے خطاب کیا۔ مقررین نے پنجاب حکومت کی ملازمین کش پالیسیوں کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے پنجاب ریگولرائزیشن آف سروس (منسوخی) آرڈیننس 2025 کو مزدور دشمن، غیر منصفانہ اور آئینی حقوق کے منافی قرار دیا اور اس کی فوری منسوخی کا مطالبہ کیا۔مقررین نے حکومت کے اس مؤقف کو مسترد کر دیا کہ پنشن اور مراعات میں کمی سے مالیاتی نظام بہتر ہوگا، اور کہا کہ ریاست کا فرض اپنے ملازمین کی فلاح و بہبود ہے ، نہ کہ ان کے حقوق چھین کر بجٹ بچانا۔انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ مزدور دشمن فیصلے پر فوری نظر ثانی کی جائے ۔