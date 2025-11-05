خوراک سکیورٹی بارے چیلنجز کا سامنا :ڈی جی فوڈ اتھارٹی
عالمی یوم خوراک کی مناسبت سے منعقدہ سیمینار سے عاصم جاوید کاخطاب
لاہور (اپنے سٹی رپورٹر سے )بہتر مستقبل کے لیے محفوظ خوراک کی فراہمی اور آگاہی کا عزم،عالمی یوم خوراک کی مناسبت سے منعقدہ سیمینار میں ڈائریکٹر جنرل پنجاب فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی، فوڈ ایکسپرٹ، ماہرین تعلیم، ماہرین غذائیات، یونیورسٹی انتظامیہ سمیت طلباء کی بڑی تعداد شریک تھی، ڈی جی فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید نے الیکٹرانک لرننگ مینجمنٹ سسٹم کا افتتاح کیا اور ٹریننگ سرٹیفکیٹس بھی دیے گئے ، ڈی جی فوڈاتھارٹی عاصم جاوید نے پنجاب فوڈ اتھارٹی نیوٹریشن کیمپ اور فوڈ سٹالز کا دورہ کیا، اس موقع پر ڈی جی فوڈ اتھارٹی نے کہا کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی جانب سے نیوٹریشن آگاہی کیمپ میں طلباء کی مفت سکریننگ اور غذائی مشورے دیے جارہے ہیں، فوڈ سکیورٹی کے حوالے سے چیلنجز کا سامنا ہے ؛ بہتر مستقبل کے لیے کوشاں ہیں، محفوظ خوراک کی فراہمی اور غذائی قلت کے خاتمے کے لیے کارروائیوں کیساتھ ساتھ آگاہی دی جارہی ہے ، بچوں، بڑوں اور اساتذہ کو غذائی آگاہی سے ہم محفوظ خوراک کی فراہمی کو یقینی بنا سکتے ہیں، دودھ، گوشت اور بنیادی اشیاء کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے ملک ٹریسیبیلٹی نظام لانچ کیا گیا، یکم جنوری سے ابتک 2ہزار 69مقدمات درج، 3ہزار 411یونٹ بند کیے گئے ۔