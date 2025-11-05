ماحولیاتی تحفظ کیلئے اداروں کے اشتراک ضروری:مریم اورنگزیب
یو ای ٹی کے انجینئرز کی تیار سموگ گن انقلابی قدم ،حوصلہ افزائی کرینگے :سینئر وزیرباہمی تعاون سے ہی صاف ماحول کے اہداف حاصل کئے جا سکتے :وی سی ڈاکٹر شاہد
لاہور (خبر نگار )پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ ماحولیاتی تحفظ حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے ، اس مقصد کیلئے مختلف اداروں کے اشتراک سے مؤثر اقدامات کئے جا رہے ہیں۔ان خیالات کااظہار انہوں نے حکومتِ پنجاب کی جانب سے تدارک سموگ اور ماحولیاتی بہتری کیلئے جاری کوششوں کے سلسلے میں یو ای ٹی لاہور میں منعقدہ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔مریم اورنگزیب نے پنجاب میں سموگ کے مسئلے سے نمٹنے کیلئے حکومت کے جاری منصوبوں، پالیسی اقدامات اور مستقبل کی حکمتِ عملی پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ اس موقع پر انہوں نے یو ای ٹی کے انجینئرز کی جانب سے تیار کردہ ’’سموگ گن‘‘کے منصوبے کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ اختراع سموگ کے تدارک کیلئے ایک انقلابی قدم ہے ،حکومت ایسی تحقیقی اور تکنیکی کاوشوں کی بھرپور حوصلہ افزائی کرے گی تاکہ ماحولیاتی آلودگی کے مسئلے پر قابو پایا جا سکے ۔وائس چانسلر یو ای ٹی پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیر نے کہا کہ یو ای ٹی لاہور ماحولیاتی چیلنجز سے نمٹنے کیلئے تحقیق اور اختراعات پر خصوصی توجہ دے رہی ہے ،تعلیمی اداروں، حکومت اور صنعت کے باہمی تعاون سے ہی پائیدار ترقی اور صاف ماحول کے اہداف حاصل کئے جا سکتے ہیں۔ سیمینار میں پرو وائس چانسلر، تمام فیکلٹیز کے ڈینز، تدریسی و غیر تدریسی شعبہ جات کے سربراہوں نے شرکت کی۔