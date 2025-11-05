صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ماحولیاتی تحفظ کیلئے اداروں کے اشتراک ضروری:مریم اورنگزیب

  • لاہور
ماحولیاتی تحفظ کیلئے اداروں کے اشتراک ضروری:مریم اورنگزیب

یو ای ٹی کے انجینئرز کی تیار سموگ گن انقلابی قدم ،حوصلہ افزائی کرینگے :سینئر وزیرباہمی تعاون سے ہی صاف ماحول کے اہداف حاصل کئے جا سکتے :وی سی ڈاکٹر شاہد

لاہور (خبر نگار )پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ ماحولیاتی تحفظ حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے ، اس مقصد کیلئے مختلف اداروں کے اشتراک سے مؤثر اقدامات کئے جا رہے ہیں۔ان خیالات کااظہار انہوں نے حکومتِ پنجاب کی جانب سے تدارک سموگ اور ماحولیاتی بہتری کیلئے جاری کوششوں کے سلسلے میں یو ای ٹی لاہور میں منعقدہ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔مریم اورنگزیب نے پنجاب میں سموگ کے مسئلے سے نمٹنے کیلئے حکومت کے جاری منصوبوں، پالیسی اقدامات اور مستقبل کی حکمتِ عملی پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ اس موقع پر انہوں نے یو ای ٹی کے انجینئرز کی جانب سے تیار کردہ ’’سموگ گن‘‘کے منصوبے کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ اختراع سموگ کے تدارک کیلئے ایک انقلابی قدم ہے ،حکومت ایسی تحقیقی اور تکنیکی کاوشوں کی بھرپور حوصلہ افزائی کرے گی تاکہ ماحولیاتی آلودگی کے مسئلے پر قابو پایا جا سکے ۔وائس چانسلر یو ای ٹی پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیر نے کہا کہ یو ای ٹی لاہور ماحولیاتی چیلنجز سے نمٹنے کیلئے تحقیق اور اختراعات پر خصوصی توجہ دے رہی ہے ،تعلیمی اداروں، حکومت اور صنعت کے باہمی تعاون سے ہی پائیدار ترقی اور صاف ماحول کے اہداف حاصل کئے جا سکتے ہیں۔ سیمینار میں پرو وائس چانسلر، تمام فیکلٹیز کے ڈینز، تدریسی و غیر تدریسی شعبہ جات کے سربراہوں نے شرکت کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

اینٹوں کے نرخوں میں خود ساختہ اضافہ، تعمیرات متاثر

ڈی سی کاچناب کالج کا دورہ تعمیراتی کاموں کاجائزہ لیا

ڈی سی ٹوبہ کاالیکٹرک بس کیلئے منصوبے کی پیشرفت کا جائزہ

ڈی سی کاسیلاب بحالی سنٹر پر امدادی رقوم فراہمی کاجائزہ

واسا کی اکتوبر میں 40 کروڑ سے زائد کی ریکارڈ ریکوری

ڈی جی ایف ڈی اے نے مسائل سنے ،احکامات جاری

آج کے کالمز

ایاز امیر
چودھراہٹ میں کمی کہ مزید ترمیم کی ضرورت
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
NFC vs PFC
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ایسٹ انڈیا کمپنی او ر مرہٹہ مزاحمت … (2)
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ظہران ممدانی جیتے گا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
ثبوت بول پڑے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دین و دنیا میں توازن
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر