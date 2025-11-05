لہسن550،ادرک650 روپے کلو تک فروخت
پیاز 220، ٹماٹر 180، ٹینڈے دیسی 220، کھیرا 170، پالک 80، پھول گوبھی 100، بھنڈی 200، چکن 417روپے کلو، انڈے 340روپے درجن دستیاب
لاہور( کامرس رپورٹر) سبزیاں سرکاری نرخ ناموں کے برعکس مہنگی فروخت کی جاتی رہیں ،پیاز سرکاری ریٹ لسٹ میں 145 روپے کلومقرر ، درجہ اول خشک پیاز کی فروخت پرچون بازاروں میں 220روپے تک ،ٹماٹر سرکاری قیمت 115روپے کلو مقرر ،تاہم درجہ اول ٹماٹرکی فروخت پرچون بازاروں میں 180روپے فی کلو تک ، لہسن سرکاری قیمت 410روپے کلو مقرر ، درجہ اول لہسن پرچون مارکیٹ میں فروخت 550روپے فی کلو تک ،ادرک سرکاری قیمت 515روپے مقرر کردی گئی ، ـ مارکیٹ میں ادرک650روپے کلو تک ،ٹینڈے دیسی سرکاری ریٹ لسٹ میں 150روپے مقرر، تاہم مارکیٹ میں معیاری ٹینڈے دیسی فروخت 220 روپے کلو تک ،کھیرا 10روپے مہنگا کرکے سرکاری ریٹ لسٹ میں 115روپے مقرر ، مارکیٹ میں فروخت 170روپے کلو تک ،کریلے سرکاری ریٹ لسٹ میں70روپے کلو مقرر، تاہم مارکیٹ میں 120روپے کلو تک اور پالک 5روپے بڑھاکر ریٹ لسٹ میں 40روپے کلو مقرر کی ،ـ پالک کی مارکیٹوں میں فروخت 80روپے کلو تک ،پھول گوبھی سرکاری قیمت 50روپے کلو مقرر کی گئی ، فروخت پرچون بازاروں میں 100روپے فی کلو تک ،بھنڈی سرکاری ریٹ لسٹ میں 120روپے کلو مقرر، تاہم فروخت پرچون مارکیٹوں میں 200 روپے کلو تک کی گئی ۔ ـ پولٹری مصنوعات کے دام میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری ہے ۔برائلر کی قیمت میں 15روپے کی کمی کیساتھ 417روپے کلو مقرر جبکہ اوپن مارکیٹ میں صافی گوشت 480روپے کلو تک ، انڈوں کی قیمت لوگوں کی قوت خرید سے باہر،انڈے 2روپے مہنگے کردیئے گئے ،انڈوں کی قیمت 340 روپے درجن مقرر کردیئے گئے ۔