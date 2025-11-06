پنجاب یونیورسٹی: 10طالبات کو پی ایچ ڈی کی ڈگریاں جاری لاہور 06 نومبر ، 2025

لاہور(خبر نگار)پنجاب یونیورسٹی نے مہوش امین دخترمحمدامین کواردو،سید خرم عمیر ولد سید محمود اسد اللہ کو کشمیر یات،حافظہ منزہ بتول دخترمحمد ارشاد اختر کو کیمسٹری۔۔۔

محمد عارف ولد محمداسلم کوفارسی، محمدارسلان اعظم ولد محمد اخترکوزوالوجی، عثمان ا حمد و لددلگیر احمدکوجیومیٹکس، اسما سلیم دختر محمد سلیم کوایجوکیشن،اقرا یوسف دخترمہر محمدیوسف کومالیکیو لربیالوجی، حمیرہ داؤد دخترداؤد احمد کوآرٹ اینڈ ڈیزائن اور تحریم فاطمہ اعوان دختر شوکت علی اعوان کوسوشیالوجی کے مضمون میں پی ایچ ڈی مقالہ جات کی تکمیل کے بعدڈگریاں جاری کردیں۔