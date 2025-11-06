صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب یونیورسٹی: 10طالبات کو پی ایچ ڈی کی ڈگریاں جاری

  • لاہور
پنجاب یونیورسٹی: 10طالبات کو پی ایچ ڈی کی ڈگریاں جاری

لاہور(خبر نگار)پنجاب یونیورسٹی نے مہوش امین دخترمحمدامین کواردو،سید خرم عمیر ولد سید محمود اسد اللہ کو کشمیر یات،حافظہ منزہ بتول دخترمحمد ارشاد اختر کو کیمسٹری۔۔۔

 محمد عارف ولد محمداسلم کوفارسی، محمدارسلان اعظم ولد محمد اخترکوزوالوجی، عثمان ا حمد و لددلگیر احمدکوجیومیٹکس، اسما سلیم دختر محمد سلیم کوایجوکیشن،اقرا یوسف دخترمہر محمدیوسف کومالیکیو لربیالوجی، حمیرہ داؤد دخترداؤد احمد کوآرٹ اینڈ ڈیزائن اور تحریم فاطمہ اعوان دختر شوکت علی اعوان کوسوشیالوجی کے مضمون میں پی ایچ ڈی مقالہ جات کی تکمیل کے بعدڈگریاں جاری کردیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

علیم خان کا اسلام آباد مری ایکسپریس وے کا دورہ، کام کا جائزہ لیا

چیئرمین سی ڈی اے کی آئی جی سے ملاقات، امن و امان پر تبادلہ خیال

کچہری چوک ری ماڈلنگ منصوبہ، ڈبل شفٹ میں کام کیا جائے، کمشنر

پاکستان اورکینیڈا کا مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کا عزم

راولپنڈی میں ہمت کارڈ کا تیسرا مرحلہ، 45 افراد مستفید

ایس سی او کا ڈیجیٹل انقلاب کوٹلی میں 3 منصوبوں کا افتتاح

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نوے سالہ لیجنڈ … (2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مسجد کا انتظام کس کی ذمہ داری ہے؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
زہران ممدانی کی کامیابی کے مضمرات
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
وہ جو تاریک مٹی پہ مارے گئے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(5)
مفتی منیب الرحمٰن