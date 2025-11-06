صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شاہدرہ :ملزم گرفتار، شراب کی 320 بوتلیں برآمد

  • لاہور
شاہدرہ :ملزم گرفتار، شراب کی 320 بوتلیں برآمد

چوکی لکھوکی پولیس نے 48گھنٹوں میں 3منشیات فروشوں کو گرفتار کیا

لاہور(کرائم رپورٹر)شاہدرہ ٹاؤن پولیس نے شراب کی سپلائی لیکر جانے والا ملزم گرفتار کر کے بھاری مقدار میں شراب برآمد کر لی ۔ترجمان کے مطابق شاہدرہ ٹاؤن پولیس نے دوران پٹرولنگ خفیہ اطلاع پر سلیم نامی شراب فروش کو گرفتار کر کے ملزم کے قبضہ سے مختلف برانڈ کی درجنوں320 بوتلیں شراب 10 گرام کوکین اور 580 گرام چرس برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ادھر ماڈل ٹاؤن ڈویژن پولیس منشیات فروشوں کیخلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔

دریں اثنا ڈولفن سکواڈ نے شہر کے مختلف علاقوں سے اسلحہ کی نمائش و ہوائی فائرنگ کرنے والے 13 ملزمان کو گرفتار کر کے 10 پستول، 3 رائفلیں، درجنوں گولیاں و میگزینز برآمد کر کے گرفتار ملزمان عامر،عون، عثمان، ذیشان و دیگر کو اسلحہ سمیت متعلقہ تھانوں کے حوالے کر دیا ۔ایس پی ڈولفن محمد خان کا کہنا ہے کہ ڈولفن سکواڈ شہریوں کے زندگیوں کو محفوظ بنانے کے لیے سرگرم عمل ہے ،شہر کا امن و امان کا قیام برقرار رکھنے کیلئے ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رہے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

علیم خان کا اسلام آباد مری ایکسپریس وے کا دورہ، کام کا جائزہ لیا

چیئرمین سی ڈی اے کی آئی جی سے ملاقات، امن و امان پر تبادلہ خیال

کچہری چوک ری ماڈلنگ منصوبہ، ڈبل شفٹ میں کام کیا جائے، کمشنر

پاکستان اورکینیڈا کا مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کا عزم

راولپنڈی میں ہمت کارڈ کا تیسرا مرحلہ، 45 افراد مستفید

ایس سی او کا ڈیجیٹل انقلاب کوٹلی میں 3 منصوبوں کا افتتاح

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نوے سالہ لیجنڈ … (2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مسجد کا انتظام کس کی ذمہ داری ہے؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
زہران ممدانی کی کامیابی کے مضمرات
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
وہ جو تاریک مٹی پہ مارے گئے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(5)
مفتی منیب الرحمٰن