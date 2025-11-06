ناجائز کمرشلائزیشن کیخلاف کارروائیاں، 67 املاک سربمہر
لاہور(سٹاف رپورٹر سے)مختلف علاقوں میں کارروائیاں، 67 املاک سربمہر کر دی گئیں۔ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق کی ہدایت پرغیر قانونی کمرشل سرگرمیوں اور فیس نادہندگان کے خلاف ایل ڈی اے ٹیموں کی کارروائیاں جاری ہیں۔
آپریشن کے دوران گلبرگ، ماڈل ٹاؤن، کینال روڈ، مین یو بی ڈی کینال اور مصطفی ٹاؤن میں کل 67 املاک سربمہر کی گئیں۔گلبرگ اور ماڈل ٹاؤن میں غیر قانونی کمرشل استعمال پر 17 املاک،جبکہ کینال روڈ پر فیس نادہندگان کے خلاف کارروائی میں 26 املاک سیل کی گئیں۔