فکر اقبال کانفرنس
لاہور(خبر نگار)علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ریجنل کیمپس لاہور میں یوم اقبال کی مناسبت سے فکر اقبال کانفرنس منعقد ہوئی ۔ڈاکٹر ملک توقیر احمد خان ،اشفاق احمد خان ،امان اللہ ملک نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اقبال کی شاعری ،فلسفہ ،فکر اور زندگی کے مختلف گوشوں پر تفصیلی روشنی ڈالی ۔
