زیادہ پیداوار کیلئے کسان سفارش کردہ اقسام کے بیج استعمال کریں، ڈی جی زراعت

  • لاہور
نارنگ منڈی(نمائندہ دنیا)ڈی جی زراعت پنجاب عبدالحمید گجر نے اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت تحصیل مریدکے ملک فاروق احمد کے ہمراہ نارنگ منڈی کے دیہات کا دورہ کیا۔۔۔

، گندم کی کاشت کے لیے معیاری بیج کے استعمال بہتر اگاؤ کے طریقہ کار اور پنجاب حکومت کی فری سموگ مہم کے حوالے سے جاری اقدامات کا جائزہ لیتے ہوئے ڈی جی زراعت نے کسانوں کو ہدایت کی کہ وہ گندم کی بروقت کاشت زمین کی تیاری اور سفارش کردہ اقسام کے بیج کے استعمال کو یقینی بنائیں تاکہ زیادہ پیداوار حاصل ہو سکے ، ماحولیاتی آلودگی اور سموگ پر قابو پانے کے لیے فصلوں کی باقیات کو جلانے سے گریز کیا جائے اور محکمہ زراعت کی جانب سے فراہم کردہ مشینری اور جدید طریقے استعمال کیے جائیں۔

 

