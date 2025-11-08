صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نارنگ ، قصور:چوریاں،ڈاکے ،زیورات ،نقدی غائب

  • لاہور
نارنگ ، قصور:چوریاں،ڈاکے ،زیورات ،نقدی غائب

چور حفیظ اور سرور کے گھر سے 30لاکھ کے طلائی زیورات، نقدی لے اڑےحامد سے 5لاکھ نقدی، وارث اور مجید سے 13ہزارچھینے، بنیامین کی موٹرسائیکل چوری

 نارنگ منڈی، قصور(نمائندگان دنیا)نارنگ منڈی میں چور دو گھروں سے 30لاکھ مالیت کے طلائی زیورات، نقدی لے گئے ۔ نارنگ کے محلہ ظفرسٹریٹ میں حفیظ کے گھر سے چور 20لاکھ روپے مالیت کے 5تولے طلائی زیورات ، سوا 5لاکھ نقدی لے اڑے ،ایف جی کالونی میں سرور مسیح کے گھر سے لاکھوں کے طلائی زیورات ،1لاکھ 20ہزار نقدی اور موٹرسائیکل چوری کرلی۔ کھڈیاں کے علاقہ بھیڑ سوڈیاں کے قریب حامد شکیل سے 5لاکھ نقدی ، بوڑھ چوک پتوں کلاں کے قریب وارث اور مجید سے 13ہزار روپے نقدی ،محلہ ملکانوالا مصطفی آبادکے رہائشی بنیامین کی موٹرسائیکل لے گئے ۔پولیس نے تمام وارداتوں کے الگ الگ مقدمات درج کرلئے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

موسم سرما کے باوجود گھنٹوں بجلی بندش،ٹرپنگ سے شہریوں،تاجروں کو مشکلات

پیمانہ کم ہونے پر 3پٹرول پمپ سیل ، متعدد کو جرمانہ

عوام کو سہولیات میں کوتاہی برداشت نہیں:اے سی نو شہرہ

پی ٹی آئی ممبر اسمبلی ضمیر بھٹی کی شیخ گلزار کے بھتیجے کی وفات پر تعزیت

صوبائی وزیر شافع حسین سے مرزا عدنان اور خرم لو دھی کی ملاقات

سلیم بٹ میموریل والی بال ٹورنامنٹ اسد کلب چٹی شیخاں نے جیت لیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پنجاب میں صحتِ عامہ کے مسائل
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہمارے پاس اور کوئی چارہ بھی تو نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
27ویں ترمیم: چٹ منگنی پٹ بیاہ؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
افغانوں کے بارے میں غلط فہمی
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
حقیقی منزل نیا بلدیاتی ایکٹ یا ڈویژنل صوبے ؟
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث
مفتی منیب الرحمٰن