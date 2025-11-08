نارنگ ، قصور:چوریاں،ڈاکے ،زیورات ،نقدی غائب
چور حفیظ اور سرور کے گھر سے 30لاکھ کے طلائی زیورات، نقدی لے اڑےحامد سے 5لاکھ نقدی، وارث اور مجید سے 13ہزارچھینے، بنیامین کی موٹرسائیکل چوری
نارنگ منڈی، قصور(نمائندگان دنیا)نارنگ منڈی میں چور دو گھروں سے 30لاکھ مالیت کے طلائی زیورات، نقدی لے گئے ۔ نارنگ کے محلہ ظفرسٹریٹ میں حفیظ کے گھر سے چور 20لاکھ روپے مالیت کے 5تولے طلائی زیورات ، سوا 5لاکھ نقدی لے اڑے ،ایف جی کالونی میں سرور مسیح کے گھر سے لاکھوں کے طلائی زیورات ،1لاکھ 20ہزار نقدی اور موٹرسائیکل چوری کرلی۔ کھڈیاں کے علاقہ بھیڑ سوڈیاں کے قریب حامد شکیل سے 5لاکھ نقدی ، بوڑھ چوک پتوں کلاں کے قریب وارث اور مجید سے 13ہزار روپے نقدی ،محلہ ملکانوالا مصطفی آبادکے رہائشی بنیامین کی موٹرسائیکل لے گئے ۔پولیس نے تمام وارداتوں کے الگ الگ مقدمات درج کرلئے۔