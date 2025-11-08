مہنگائی سے عام آدمی کا جینا مشکل ہوگیا، غلام نبی ورک
بدحال عوام بانی پی ٹی آئی کے منتظر، وہی قوم کے حقیقی مسیحا ہیں ،پی ٹی آئی رہنما
شیخوپورہ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)پاکستان تحریک انصاف کے ضلعی رہنما و سابق کوآرڈینیٹر میونسپل کارپوریشن شیخوپورہ حاجی غلام نبی ورک نے کہا ہے کہ موجودہ حکمرانوں نے ملک میں اتنی مہنگائی کردی ہے کہ جس سے عام آدمی کا زندہ رہنا مشکل ہوگیا ہے ایک طرف بجلی اور گیس کے نرخ آسمان سے باتیں کررہے ہیں تو دوسری طرف اشیاء خور و نوش عوام کی پہنچ میں نہیں رہیں ،حکمران عوام کو ریلیف دینے اور مہنگائی و بیروزگاری کو ختم کرنے کیلئے مثبت اقدامات اٹھانے کی بجائے عوام کی کمر توڑنے میں مصروف ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ایک بیان میں کیا۔ غلام نبی ورک کا کہنا تھا کہ پاکستانی قوم موجودہ جعلی حکومت کی کارگزاریوں اور نااہلی سے عاجز آچکی ہے ۔ملک ہر طبقہ حکومت سے چھٹکارا چاہتا ہے ۔وسائل سے مالا مال ملک کو بھکاری بنا کر رکھ دیا گیا ہے ۔ بیرونی قرضوں کی قسطوں کی ادائیگی کیلئے بھی حکمران مزید قرض لے رہے ہیں ۔ بدحال عوام بانی پی ٹی آئی کے منتظر ہیں کیونکہ وہی قوم کے حقیقی مسیحا ہیں۔ حکمرانوں کے انتقامی ہتھکنڈے ان کے موقف کو تبدیل نہیں کرسکے نہ ہی عوامی ترجمانی سے انہیں روکا جاسکتا ہے ۔ بانی پی ٹی آئی عوام کا دکھ درد اچھی طرح سمجھتے ہیں اورعام آدمی کے حقوق کے تحفظ کیلئے اپنی اصولی جمہوری جدوجہد سے ہرگز دستبردار نہیں ہوں گے قید و بند کی صعوبتوں کا شکار کرکے ان کی ہمت توڑی نہیں جاسکی۔